Россиянам обещали, что алкоголь до весны не подорожает

Некоторые дистрибьюторы и производители алкоголя в России стали уведомлять о повышении цен на свою продукцию, но в федеральных сетях они должны остаться прежними до весны. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин.

Цены растут из-за повышения акцизов на алкоголь, которое происходит в России каждый год.

«Помимо этого, в IV квартале 2023 года произошло повышение цены на спирт. Плюс – дорожают комплектующие. Поэтому каждый год после 1 января компании поднимают цены от 5 до 10% в зависимости от позиции. Так же будет и в этом году», — рассказал владелец Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ) Павел Победкин.

Но он заверил, что в федеральных сетях традиционно цены до марта не изменятся: поставщики стремятся отгружать продукцию, которая была произведена до Нового года, чтобы в магазинах могли до весны продавать продукцию по фиксированной старой цене.

Крупнейшие производители алкоголя в России планируют повысить отпускные цены на свою продукцию примерно на 10% с начала 2024 года, написала 27 декабря газета «Коммерсант».

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