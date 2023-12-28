Аналитик назвал последствия отмены ЦБ комиссии для банков за переводы в СБП

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов назвал важным и позитивным шагом отмену ЦБ РФ комиссий для банков за переводы между своими счетами через Систему быстрых платежей. Такое мнение он высказал в беседе с газетой «Известия».

По мнению аналитика, в первую очередь такая мера ускорит развитие СБП в стране, во-вторых, — снизит издержки банков. В результате они будут активнее продвигать СБП, и число пользователей системы вырастет на 15-25%. Рост цифровизации платежей и сокращение доли наличных денег в экономике — два других последствия решения ЦБ.

СБП была запущена ЦБ и Национальной системой платежных карт 28 января 2019 года. С помощью сервиса можно отправить через мобильное приложение банка перевод по номеру телефона как самому себе, так и другому человеку. Также в магазине можно оплатить покупки через СБП по QR-коду.

По данным ЦБ, В III квартале 2023 года переводами в СБП воспользовался каждый второй житель России, оплатой товаров и услуг — каждый третий. В июле-сентябре граждане провели через СБП 1,9 млрд операций на сумму 8,3 трлн рублей. Рост показателей за квартал составил 15 и 19% соответственно. В среднем один гражданин в III квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок. Число торговых точек, принимающих оплату по QR-коду, выросло до 1,3 млн (плюс 20% за квартал).

Ранее ЦБ РФ отменил комиссии для банков за переводы по Системе быстрых платежей.