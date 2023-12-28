Кабмин РФ увеличил размер субсидий на морские перевозки грузов в Калининград

Кабинет министров РФ дополнительно выделил 380 млн рублей из федерального бюджета для субсидирования морских перевозок товаров на территорию Калининградской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Антон Алиханов.

По его словам, соответствующее решение было принято в рамках исполнения поручения российского президента Владимира Путина. При этом глава области подчеркнул, что общий размер субсидий на организацию морских перевозок превысил 2 млрд рублей.

«380 млн рублей дополнительно выделено из федерального бюджета для субсидирования морских перевозок на калининградском направлении», — отметил губернатор региона.

Алиханов добавил, что правительство страны принимает все необходимые меры для поддержки Калининградской области. В последнее время субъект начал сталкиваться с ограничениями на транзит товаров, так как государства — члены Европейского союза (ЕС) ввели очередные санкции в отношении РФ.

Однако, несмотря на это, субсидирование со стороны Москвы позволяет региону организовывать перевозку грузов на льготных условиях. В частности, дополнительные средства получили компании «Росморпорт» и «Совфрахт». Они занимаются доставкой товаров по Балтийскому морю, пояснил глава области.

Ранее в Калининградской области подсчитали ущерб от ограничения сухопутного транзита товаров по литовской территории.