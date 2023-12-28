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В России хотят упростить выдачу виз иностранным инвесторам

«Известия»: в России захотели выдавать иностранным инвесторам визы на три года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России могут начать выдавать визы иностранным инвесторам на три года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо «Деловой России» заместителю министра экономического развития Дмитрию Вольвачу.

Отмечается, что в настоящее время иностранные инвесторы и предприниматели могут получить российскую визу сроком на один год, но фактически им можно находиться в стране 90 дней в каждом полугодии.

Замминистра Вольвач подчеркивает, что авторы инициативы рассчитывают на увеличение притока иностранных инвесторов на российский рынок благодаря таким мерам. Он отметил, что речь, в первую очередь, идет об инвесторах из дружественных стран.

Авторы инициативы предлагают выдавать визу сроком на три года по ходатайству одного из объединений — Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также профильных объединений «Деловая Россия» и «Опора России».

До этого в МИД РФ заявляли, что граждане стран Европейского союза с 25 декабря обязаны оплачивать полную сумму визового сбора в Россию.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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