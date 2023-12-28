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Эксперты прогнозируют рост курса рубля в начале 2024 года

Аналитик SberCIB Попов прогнозирует курс 85 рублей за доллар к концу марта

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Global Look Press

Аналитики прогнозируют укрепление рубля до 85-88 рублей за доллар в первом квартале 2024 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос экспертов.

Аналитик SberCIB Юрий Попов ожидает роста рубля до 85 за доллар к концу марта. Он отметил, что причиной станет продажа валюты ЦБ по бюджетному правилу. Эксперт Росбанка Юрий Тулинов прогнозирует курс 88 рублей за доллар в первом квартале 2024 года.

В октябре-ноябре рубль укрепился благодаря росту нефтяных цен и началу действия указа об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Однако в декабре тренд сменился на негативный на фоне снижения цен на нефть.

Эксперты полагают, что после отмены указа об обязательной продаже валюты и проведения президентских выборов ситуация может измениться. Поддержку рублю окажет начало продаж валюты ЦБ в рамках бюджетного правила. Однако затем возможно ослабление из-за снижения притока экспортной выручки.

До этого финансист оценил, как завершение налогового периода сказалось на курсе рубля.

Ранее россиянам рассказали, возможен ли доллар по 60 рублей в 2024 году.

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