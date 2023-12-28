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В Минфине заявили о росте производства изделий из золота в 2023 году

Минфин РФ: производство изделий из золота в РФ увеличилось на 18% в 2023 году

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Shutterstock

По итогам 2023 года производство ювелирных изделий из золота в России увеличилось почти на 20%. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, сообщает ТАСС.

«В 2023 году производство отечественных ювелирных изделий из золота увеличилось на 18%, составив 30,8 млн украшений», — сказал Моисеев.

Что касается производства серебряных изделий, то их общий объем увеличился на 28,9 млн изделий, достигнув 56,7 млн штук, подчеркнул замминистра.

Столь стремительный рост производства украшений из драгметаллов, уверен Моисеев, объясняется отчасти восстановлением рынка, а также легализацией тех изделий, которые ранее на клеймение не предъявлялись.

«А значит, доля легального оборота существенно увеличилась — почти в 2,5 раза по сравнению с 2018-2019 годами», — подчеркнул он.

В ноябре сообщалось, что добыча золота достигнет пика в России в 2030 году.

Ранее ювелир дала советы, как правильно выбрать украшения для ребенка.

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