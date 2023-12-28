Кабмин поручил доработать механизм патентного права для важных иностранных препаратов

Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам состоявшейся 24 октября стратегической сессии поручил ведомствам доработать механизм патентного права для важных иностранных препаратов. Об этом сообщается на сайте правительства.

Министерству здравоохранения, министерству промышленности и торговли совместно с министерством экономического развития, Федеральной антимонопольной службой и Роспатентом необходимо представить предложения по улучшению порядка использования механизмов патентного права для наиболее востребованных и стратегически важных иностранных препаратов до 1 февраля 2024 года.

На этой неделе также стало известно, что Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития поручили разработать проект постановления правительства, запрещающий реализацию нелегальных и просроченных лекарств на основании информации в системе маркировки. Проект постановления должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

Ранее россиянам рассказали, какие лекарства не стоит закупать впрок.