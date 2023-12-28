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Новогодний стол в России стал дороже

Вице-премьер Абрамченко: новогодний стол россиян за год подорожал на 8%

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Shutterstock

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила в интервью РИА Новости, что новогодний стол россиян за год подорожал на 8% из-за мандаринов, курицы, яиц и шампанского.

По словам Абрамченко, стоимость новогоднего стола оценили отраслевые ассоциации и бизнес-объединения.

Как указала вице-премьер, в цене также выросло отечественное игристое вино, но не больше, чем на 5%, а оптовые цены на икру даже снизились в сравнении с прошлым годом. По ее словам, это произошло благодаря хорошо проведенной лососевой путине.

«Икра кеты, например, сейчас в опте на 25% дешевле, чем в прошлом году. В рознице уже тоже есть снижение», — сказала Абрамченко.

До этого аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру», опросившие 5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет, пришли к выводу, что около 44% опрошенных россиян планируют потратить на подготовку к Новому году не более 10 тыс. рублей.

До этого стало известно, что более четверти россиян потратят свыше 50 тыс. рублей на новогодние подарки.

Ранее эксперты определили топ покупок москвичей и петербуржцев перед Новым годом.

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