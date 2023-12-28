В правительстве сообщили, когда стабилизируются цены на яйца

Дефицит яиц в России отсутствует и не предвидится в будущем, так как рынок полностью обеспечен этим продуктом, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью РИА Новости. Она также отметила, что цены на яйца стабилизируются после Нового года, поскольку сейчас наблюдается повышенный спрос, не имеющий оснований.

Абрамченко подчеркнула, что рыночная ситуация вызвана двумя факторами: увеличением потребления на 1,8 миллиарда штук и вспышкой птичьего гриппа, что привело к сокращению производства на 700 миллионов штук. Однако правительство уже приняло меры для стабилизации ситуации, включая оперативное увеличение производства с помощью крупнейших производителей и поддержку со стороны Минсельхоза. В результате этих мер производство должно вырасти на 550 миллионов штук в следующем году.

14 декабря в ходе пресс-конференции по итогам года президент России Владимир Путин заявил, что куриные яйца в стране подорожали из-за увеличения спроса на фоне роста доходов населения, при этом не возросли объемы производства продукта, не был вовремя открыт импорт в должном объеме.

23 декабря Россельхознадзор сообщил, что в Россию прибыла вторая партия яиц из Азербайджана объемом 18 тонн.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.