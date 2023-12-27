Акции «Яндекса» подскочили после новостей о завершении регистрации в РФ

Акции «Яндекса» резко подорожали на новостях о завершении процесса регистрации компании в России. Котировки выросли в моменте выросли на 4%, до 2525 рублей за бумагу, согласно данным Мосбиржи.

По состоянию на 18:00 стоимость бумаг откатилась до 2522,4 рублей. Рост произошел после сообщения о регистрации МКАО «Яндекс» в особой административно-территориальной единице Октябрьский в Калининградской области. Ранее ЦБ РФ зарегистрировал выпуски обыкновенных и привилегированных акций компании.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили РБК, что регистрация акций стала частью подготовки к реструктуризации. Первоначально планировалось завершить сделку до конца 2022 года. Однако в отчетности за третий квартал компания отмечала, что рассмотрит предложение по реструктуризации в 2023 году.

Любая сделка потребует одобрения как акционеров «Яндекса», так и российского правительства. Ранее компания отказывалась комментировать ход реструктуризации.

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