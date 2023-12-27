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Сбер Страховой брокер помог клиентам в 2023 году получить 9 млрд рублей

В Сбере рассказали об итогах работы Сбер Страхового брокера в 2023 году

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Павел Бедняков/РИА Новости

В 2023 году Сбер Страховой брокер помог клиентам компенсировать ущерб от возникновения убытков по имущественным видам страхования на общую сумму 9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как рассказала генеральный директор Сбер Страхового брокера Валентина Скляр, в 2023 году новыми клиентами Сбер Страхового брокера по сервисным продуктам, в которые входит страховой консалтинг и урегулирование убытков, стали более 2800 организаций из разных сфер бизнеса.

«Мы сопровождаем клиентов по вопросам страхового консалтинга и урегулирования убытков, оказывая оперативную консультационную поддержку. Наша команда отмечает, что в 2024 году клиентам по-прежнему будет нужна профильная экспертиза в области страхового консалтинга и урегулирования убытков», — сказал Скляр.

Она объяснила, что цель Сбер Страхового брокера состоит в том, что обеспечить максимально комфортное урегулирование убытка для клиента.

«Мы всегда готовы оказывать клиентам своевременную поддержку при урегулировании страховых событий и достижении результата», — добавила Скляр.

В Сбере уточнили, что крупнейший в уходящем году убыток, урегулированный при непосредственном участии Сбер Страхового брокера, составил 7,1 млрд рублей. Отмечается, что компенсацию страхового возмещения за утрату товарной продукции при пожаре получил собственник складского комплекса в подмосковном Ногинске, а также 4 якорных арендаторов.

Кроме того, в 2023 году благодаря консультационной поддержке Сбер Страхового брокера были успешно урегулированы такие крупные убытки, как пожар в ресторане паназиатской кухни Zuma во Владивостоке, а также пожары на складах Транспортно-экспедиционной компаний в Приморском крае, где хранились товарно-материальные ценности.

Отмечается, что страховые выплаты по заявленным событиям были произведены в кратчайшие сроки. То есть 6–9 месяцев с момента наступления страхового события или подачи документов в страховую компанию.

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