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Стало известно, когда Россия поставит свинину Китаю

Россельхознадзор анонсировал поставки свинины в Китай в ближайшие два месяца

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Александр Гальперин/РИА Новости

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что поставки российской свинины в Китай начнутся в ближайшие два месяца. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас будет аттестация предприятий, и начнутся поставки. Я думаю, что это будет в ближайшие два месяца», — рассказал он.

25 декабря в Россельхознадзоре сообщили, что поставки свинины из РФ в КНР могут начаться в январе следующего года.

До этого сообщалось о начале поставок куриных яиц в Россию из Азербайджана. Мосстат до этого рассказал о ситуации с ценами на яйца в Москве и Подмосковье. Там уточнили, что цены на яйца в Москве увеличились на 14,7% в годовом выражении в ноябре, а в Подмосковье — на 28,5% против 40,3% в среднем по стране.

13 декабря сообщалось, что резкое падение цен на свинину в Китае — на 32% по сравнению с ноябрем 2022 года — усиливает риски дефляции во второй по величине экономике мира.

Ранее была названа причина роста цен на яйца в России.

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