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В МИД Индии заявили, что торговля с РФ находится на исторически высоком уровне

Глава МИД Индии: торговый оборот с Россией за год может превысить $50 млрд

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Adnan Abidi/Reuters

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что двусторонняя торговля РФ и Индии находится на историческом уровне. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

«Сегодня мы оценили факт, что наша торговля находится на самом высоком уровне, мы перешли показатель прошлого года. Более $50 млрд мы ожидаем в этом году», — сказал он.

Во время переговоров Джайшанкар и Лавров обсудили военно-техническое сотрудничество. Российский министр отметил, что в Москве наблюдают прогресс в сотрудничестве с Дели по производству современных видов вооружений. При этом от лица РФ он выразил готовность к совместному производству военной продукции в рамках программы Make in India (Делай в Индии).

В МИД Индии незадолго до этого заявили о скором начале переговоров с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по соглашению о свободной торговле. Они состоятся в января 2024.

23 декабря стало известно, что товарооборот России и Индии достиг рекорда.

Ранее Россия и Индия подписали соглашения по энергоблокам АЭС «Куданкулам».

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