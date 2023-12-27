Новак рассказал, что происходит с «Силой Сибири — 2»

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что принципиальная договоренность о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» уже есть. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Новака, сейчас обсуждение экономических и коммерческих условий проекта между «Газпромом» и китайской CNPC находится на финальной стадии, согласование продолжается. Стороны определяют стоимость, условия поставок топлива и его оплаты, уточнил вице-премьер.

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй 19 декабря в интервью РИА Новости заявил, что Россия и Китай активно обсуждают возможность реализации проекта «Сила Сибири — 2». По его словам, для этого сторонам «требуется тщательное, научное, системное обоснование». По словам посла, стремление Москвы и Пекина к развитию сотрудничества в газовой сфере в большей степени связано «с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией».

17 декабря Новак заявил, что Москва надеется договориться с Пекином по газопроводу «Сила Сибири — 2» в кратчайшие сроки.

В тот же день «Газпром» поставил в Китай рекордный объем газа. Сейчас российская компания осуществляет поставки газа в Китай по 30-летнему контракту на 38 млрд кубометров в год. Экспорт начался в декабре 2019 года. Решение об увеличении объемов было принято для удовлетворения растущего спроса со стороны китайских потребителей.

Ранее стало известно, что поставки российского газа в Китай в 2023 году превысят плановый показатель.