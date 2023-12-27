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В правительстве предсказали цены на нефть в 2024 году

Вице-премьер Новак: в 2024 году цены на нефть будут составлять $80-85 за баррель

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Shutterstock

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что цена нефти марки Brent в 2024 году будет составлять $80-85 за баррель. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим, что цены в течение этого года были более-менее стабильны, на сегодняшний день они сформированы где-то на уровне около 80 долларов за баррель марки Brent», — заявил Новак.

По словам Новака, прогнозы были сделаны на основе оценок различных аналитических агентств и отечественных аналитических служб, работающих при Минэнерго РФ.

Отмечается, что именно эти цены на нефть учитывались при формировании прогноза социально-экономического развития России на 2024 год.

До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор намерен покупать валюту при стоимости нефти Brent в $88–90. Набиуллина заверила, что с 2024 года Центробанк вернется к таким операциям на валютном рынке. В январе регулятор начнет продавать валюту.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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