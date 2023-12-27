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Клиенты Сбера смогут внести наличные в банкоматах без карты

В банкоматах Сбера появилась возможность внести наличные без карты

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Пресс-служба Сбера

Сбер массово запустил в своих банкоматах возможность внести наличные без использования карты банка, сообщила старший вице-президент, руководитель блока «Сеть продаж» Сбербанка Татьяна Галкина.

«В дополнение к возможности снять деньги с помощью приложения «СберБанк Онлайн », мы добавили во всех банкоматах с функцией приема наличных опцию внесения денег без карты. Речь идет о 98% всего банкоматного парка Сбербанка», — сказала она.

Галкина добавила, что для внесения наличных без карты необходимо отсканировать QR-код с помощью смартфона с установленным мобильным приложением банка.

«После пересчета деньги сразу поступят на карту или на платежный счет. На сегодняшний день 1,1 млн человек ежемесячно снимают наличные в банкоматах Сбера с помощью приложения «СберБанк Онлайн »», — отметила Галкина.

Ранее стало известно, что Сбер запустил новогодний диджитал-дизайн карт банка «Год дракона by Kandinsky», посвященный символу наступающего 2024 года и предложил клиентам обновить цифровой дизайн дебетовых и кредитных карт в приложении «СберБанк Онлайн».

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