Против дочерних компаний «Лукойла» завели дела за высокие цены на некоторых заправках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дела против дочерних компаний «Лукойла» из-за роста цен на бензин Аи-92 и Аи-95 на заправках. Об этом говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.

В частности, поводом для проверки стало увеличение цен на топливо на заправках в Нижегородской области и Пермском крае, отметили в ФАС. При этом ценники росли во время низких биржевых цен.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что в России 1 января 2024 года вступит в силу закон о повышении акцизных ставок на топливо. Это приведет к повышению стоимости бензина примерно на 50-58 копеек. Оптовая стоимость бензина при этом понижается на фоне решения правительства восстановить топливный демпфер, добавил эксперт. На розничных ценах это почти не сказалось. Отразиться на внутренних ценах на бензин может также возобновление экспорта топлива из России, так как для нефтяных компаний такие поставки выгоднее, отметил аналитик.

Ранее в Болгарии из-за планов оставить завод «Лукойла» без российской нефти созывали заседание Совбеза страны.