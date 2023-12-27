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Посол рассказал про австрийский бизнес в России в условиях санкций

Посол Люблинский заявил, что австрийские компании подстраиваются под санкции

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Depositphotos

Посол России в Австрии Дмитрий Люблинский заявил, что местные компании творчески подстраиваются под санкции ради продолжения работы на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Заделы на восстановление кооперации имеются, несмотря на все попытки придавить их катком вводимых Западом рестрикций. Абсолютное большинство австрийских компаний продолжают работу с Россией, гибко и творчески подстраиваются под санкционные реалии», — заявил Люблинский.

Он добавил, что те австрийские компании, которые решили уйти с российского рынка, остаются в меньшинстве и в результате теряют свои активы, которые в России уходят с молотка российским инвесторам.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что ничего не знает о покупке австрийской группой Raiffeisen Bank International (RBI) 27,78% акций одного из крупнейших строительных концернов Европы Strabag.

Группа компаний RBI сообщала, что выкупит пакет акций через российскую дочернюю компанию «Райффайзенбанк». После покупки материнская группа получит акции в виде дивидендов. Сумма сделки составит €1,5 млрд.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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