В Индии заявили о начале переговоров с ЕАЭС о свободной торговле

Индия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступят к переговорам по соглашению о свободной торговле в январе следующего года. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, когда я встречался с заместителем премьер-министра [РФ Денисом] Мантуровым, мы договорились, что в начале следующего года наши переговорные делегации встретятся. Итак, я ожидаю, что к концу января начнутся личные переговоры», — сказал Джайшанкар во время разговора с представителями индийской общины в Москве.

Индийский дипломат прибыл с визитом в РФ, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым.

До этого Субраманьям Джайшанкар заявил, что товарооборот между Россией и Индией может превысить $50 млрд уже в 2023 году.

Также Джайшанкар назвал санкции против России удобными лишь для Запада.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте взаимной торговли в ЕАЭС.