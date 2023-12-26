Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Индии заявили о начале переговоров с ЕАЭС о свободной торговле

МИД Индии: ЕАЭС готов начать переговоры по соглашению о свободной торговле

close
100%
Imago/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Индия и Евразийский экономический союз (ЕАЭС) приступят к переговорам по соглашению о свободной торговле в январе следующего года. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьян Джайшанкар, сообщает РИА Новости.

«Сегодня, когда я встречался с заместителем премьер-министра [РФ Денисом] Мантуровым, мы договорились, что в начале следующего года наши переговорные делегации встретятся. Итак, я ожидаю, что к концу января начнутся личные переговоры», — сказал Джайшанкар во время разговора с представителями индийской общины в Москве.

Индийский дипломат прибыл с визитом в РФ, в рамках которого он, в частности, проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли страны Денисом Мантуровым.

До этого Субраманьям Джайшанкар заявил, что товарооборот между Россией и Индией может превысить $50 млрд уже в 2023 году.

Также Джайшанкар назвал санкции против России удобными лишь для Запада.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте взаимной торговли в ЕАЭС.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами