Германия рискует лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году

Германия может лишиться статуса третьей экономики мира к 2026 году из-за санкций против России. Об этом пишет The Times со ссылкой на прогноз

специалистов лондонского Центра экономических и бизнес-исследований.

По их оценке, к 2026 году ФРГ уступит место Японии, а к 2027 году — Индии. В результате через три года Германия окажется пятой экономикой в мире.

Сейчас первая и вторая экономики мира — американская и китайская. Россия занимает в рейтинге восьмое место. Специалисты не исключили перемещение России в следующем году на 14-ю позицию.

Центральный банк Германии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2024-2025 годы из-за низкого глобального спроса. Теперь финансовый регулятор ожидает, что ВВП Германии вырастет на 0,4% в 2024 году и на 1,2% в 2025 году. До этого оценка была — увеличение на 1,2% и 1,3% соответственно.

Основной тормоз для немецкой промышленности — слабый внешний спрос, считают в банке. При этом более высокие расходы на финансирование и ограниченные потребительские затраты сдерживают инвестиции. Среди положительных факторов для экономики ФРГ — стабильный рынок труда, заметный рост заработной платы и ослабление темпов роста цен. В июле-сентябре 2023 года ВВП Германии снизился на 0,1%. В годовом выражении ВВП Германии упал на 0,8%.

Депутат от правой партии «Альтернатива для Германии» Лейф-Эрик Хольм 3 ноября призвал немецкое правительство отказаться от «безумной санкционной политики», так как они приводят к проблемам в немецкой экономике. ФРГ, когда-то бывшая экспортной страной, буксует, выразил мнение депутат. Согласно последним данным Destatis, экспорт из Германии в сентябре уменьшился на 7,5% в годовом выражении и составил €126,5 млрд.

Ранее в Германии заявили, что Россия вернулась в активную мировую торговлю.