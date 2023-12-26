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Глава Минфина озвучил часть списка компаний для приватизации

Силуанов сообщил, что в перечне на приватизацию фигурируют крупные банки

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

В список из 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, по словам министра финансов Антона Силуанова, вошли в основном крупные банки. Об этом глава Минфина рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Силуанова, в перечне присутствуют банки, где государству принадлежит контрольный пакет акций. В частности, речь не идет о Сбербанке, в котором доля государства составляет 50% плюс одна акция.

«Мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — отметил министр.

По его словам, в список попали и другие банки с преобладающим госучастием. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял о возможности приватизации 25% акций банка. По его словам, это повысило бы привлекательность фондового рынка, а вырученные средства можно было бы направить на инфраструктурные проекты.

В начале декабря Силуанов сообщил о внесении в правительство списка примерно из 30 госкомпаний для возможной приватизации. Инициатива еще должна пройти обсуждение.

Ранее российские власти решили не проводить приватизацию крупных компаний.

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