Глава Минфина озвучил часть списка компаний для приватизации

В список из 30 компаний с госучастием для возможной приватизации, по словам министра финансов Антона Силуанова, вошли в основном крупные банки. Об этом глава Минфина рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Силуанова, в перечне присутствуют банки, где государству принадлежит контрольный пакет акций. В частности, речь не идет о Сбербанке, в котором доля государства составляет 50% плюс одна акция.

«Мы не предлагали снижать оттуда долю участия государства», — отметил министр.

По его словам, в список попали и другие банки с преобладающим госучастием. Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявлял о возможности приватизации 25% акций банка. По его словам, это повысило бы привлекательность фондового рынка, а вырученные средства можно было бы направить на инфраструктурные проекты.

В начале декабря Силуанов сообщил о внесении в правительство списка примерно из 30 госкомпаний для возможной приватизации. Инициатива еще должна пройти обсуждение.

Ранее российские власти решили не проводить приватизацию крупных компаний.