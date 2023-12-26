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Цены на самую дорогую пряность в мире взлетели вдвое из-за непогоды

FT: мировые цены на шафран выросли вдвое из-за морозов, жары и засухи

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Shutterstock/lanaid12

Из-за плохого урожая мировые цены на пряность шафран выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Изменение погодных условий и дефицит воды оказывают драматический эффект на шафрановый бизнес в Иране: падение урожайности привело к тому, что цена на самую дорогую пряность в мире достигла нового максимума», — говорится в публикации.

Стоимость одного килограмма шафрана выросла на внутреннем рынке Ирана до $1400, а за пределами страны цена уже доходит до $1800.

Иран является на рынке практически монополистом: 90% мирового производства шафрана приходится на эту страну. Высокая стоимость продукта объясняется трудоемкостью сбора: для производства одного килограмма пряности требуется около 170 тысяч цветков.

В этом году плантации шафрана в Восточном Иране подверглись тяжелым погодным испытаниям: зима была морозной, весна — засушливой, а лето очень жарким. В результате в провинции Хорасан производство шафрана упало с 400 тонн в прошлом году до 170 тонн в нынешнем.

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