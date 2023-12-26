Доходы «пиратов» в России удвоились после ухода Netflix

За два года после ухода с российского рынка западных правообладателей выручка пиратских сервисов выросла на 70% при сохранении оборота легальных сервисов. Такие данные со ссылкой на исследование InterMedia приводит РБК.

«Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России за последние два года вырос на 71,4% — с 7 млрд руб. в 2021 году до 12 млрд руб. в 2023-м», — говорится в публикации.

При этом доходы легальных видеосервисов не растут: в 2022 году оборот онлайн-кинотеатров показал падение на 13%, в 2023 году — прирост на 3% до 89,7 млрд рублей.

Доходы легальных аудиосервисов пока не вернулись к докризисным показателям: в 2022 году их выручка упала на 25% по сравнению с удачным 2020-м, нынешний год показывает небольшой рост.

Легальные продажи книг в печатном, электронном и аудиоформатах уже два года подряд постепенно растут. По предварительным данным, в 2023 году россияне потратят на них 100 млрд руб. против 99,8 млрд в 2022-м и 63,4 млрд в 2021-м.

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