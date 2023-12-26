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В России скопились запасы китайских тяжелых грузовиков

«Ъ»: на российских складах выросли запасы китайских грузовиков

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Максим Блинов/РИА Новости

На складах автотехники в России выросли запасы седельных тягачей и самосвалов китайского производства, при этом лидером рынка грузовиков остается КамАЗ. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«[На площадках] дилеров и дистрибуторов в РФ к концу года скопилось более 11 тыс. седельных тягачей и 6,5 тыс. самосвалов китайского производства — только этих остатков хватит до февраля-марта 2024 года», — говорится в публикации.

К концу года их продажи несколько сократились: так, наиболее популярная марка грузовых китайских автомобилей Shacman в среднем продавалась в количестве 1,9 тыс. штук ежемесячно, к концу года этот показатель снизился до 1,7 тыс. штук.

По состоянию на ноябрь лидером рынка грузовиков оставался КамАЗ. По прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится и в первом квартале 2024 года: камский автопроизводитель намерен увеличить производство и продажи грузовиков последнего поколения К5 в несколько раз.

Общий объем рынка тяжелых грузовиков в России в 2024 году оценивается в 110 тыс. по сравнению с рекордной 131 тыс. единиц в 2023 году.

25 декабря стали известны самые популярные в России подержанные китайские автомобили.

В тот же день стало известно, что продажи автомобилей в России по итогам 2023 года увеличатся на 50%.

Ранее россиянам рассказали, когда подешевеют отечественные автомобили.

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