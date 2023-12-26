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Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы

Орешкин назвал российскую экономику крупнейшей в Европе

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что Россия стала крупнейшей экономикой Европы. Об этом он рассказал в интервью журналу «Эксперт».

По словам Орешкина, ведущей экономикой мира стал Китай, крупнейшей экономикой Европы — Россия, в гонке за четвертое место уже дышащая в спину Японии.

Помощник президента отметил, что в мировом рейтинге существенно выросли экономики азиатских стран. Так, Индия поднялась на третье место, Индонезия находится на седьмом и в ближайшее время может потеснить с шестого места ФРГ.

Орешкин подчеркнул, что так называемые экономики «глобального Севера» — США, Япония, Европейский союз постепенно теряют свою роль и значимость.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что (валовый внутренний продукт) ВВП России по итогам 2023 года прибавит 3,5%, а также рост будет наблюдаться и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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