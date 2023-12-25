Эксперты назвали причину роста цен на вторичном рынке жилья

Вторичное жилье в России за год подорожало на 14% на фоне повышения ставки ЦБ. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

С октября по декабрь стоимость «квадрата» выросла во всех крупных городах, кроме Краснодара. Больше всего - в Челябинске (на 17,8%) и Магнитогорске (на 14,9%).

В среднем по стране квартиры подорожали за квартал на 6%, до 109 тыс. рублей за метр. С начала года цены взлетели повсеместно, кроме Сочи. Рекордный рост отмечен в Челябинске (на 44,7%), Магнитогорске (на 39,1%) и Нижнем Тагиле (на 34,2%).

По словам экспертов, основная причина — повышение ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке. Из-за этого вырос спрос на вторичку, и продавцы стали поднимать цены.

В 2023 году ожидается замедление роста цен из-за инфляции. Падения не прогнозируется, так как вторичка успешно конкурирует по цене с новостройками, считает гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

До этого стало известно, насколько подорожала ипотека в РФ.

Ранее в ЦБ рассказали о будущем льготной ипотеки.