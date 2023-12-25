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Стало известно, от чего будет зависеть интерес к ценным бумагам в 2024 году

Аналитик Рясков: курс валют будет влиять на интерес к ценным бумагам в 2024 году

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

В 2024 году на привлекательность ценных бумаг будет оказывать влияние курса валют. Об этом в интервью РИАМО сообщил управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков. По его словам, одними из самых выгодных могут стать бумаги российских экспортеров, поскольку они способны переносить издержки на потребителей, расти выше номинальной экономики, а также имеют низкую долговую нагрузку.

«На наш взгляд, при текущей рыночной конъюнктуре целесообразно иметь в составе портфеля бумаги крупных эмитентов из секторов нефтегаза (например, «Лукойл»), финансов (Сбербанк, Мосбиржа), потребсектора («Магнит») и черной металлургии («Северсталь»)», — отметил Рясков.

До этого начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин дал советы россиянам, решившим купить акции в 2024 году. По его словам, новичкам, которые хотят купить акции в 2024 году, следует прежде всего учиться. Сразу большие суммы на брокерский счет лучше не вносить.

Он посоветовал выбирать для покупки ликвидные голубые фишки. Это акции крупнейших и наиболее стабильных компаний — например, Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла». Такие бумаги дешевле, чем акции второго-третьего эшелона, и их легче продать.

Ранее стали известны самые высокодоходные в мире акции.

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