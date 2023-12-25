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В ЦБ рассказали о будущем льготной ипотеки

Глава ЦБ Набиуллина: экзотикой льготная ипотека в России не будет

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека, даже несмотря на ужесточение условий выдачи, не станет экзотикой. Ее слова приводит РБК.

По ее мнению, массовая программа льготной ипотеки, безадресная, прекратит свое действие в июле, но адресная ипотека, которая пользуется спросом, в том числе семейная, останется.

«Семейная ипотека сейчас по объемам приблизительно такая, как массовая льготная ипотека. Поэтому льготная ипотека останется и, конечно, не будет такой экзотикой, как до 2020 года», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ипотечное кредитование в России продолжит развиваться, речь пойдет не о 35% роста, но о 7-12%. Кроме того, ожидается меньше давления на рост цен на квартир, поскольку их стоимость также выросла значительно.

По словам главы ЦБ, жилищное строительство и доступность ипотеки сосредоточены в крупных городах России, поэтому требуются инструменты, которые позволили бы гражданам вне зависимости от места проживания решать жилищные проблемы.

Также Набиуллина предположила, что разрыв цен на новостройки и вторичное жилье, достигший 42%, должен сокращаться, так как такой разрыв несет риски для людей, для банков.

На прошлой неделе стало известно, что первый взнос по льготной ипотеке при покупке жилья в новостройках вырос до 30%. Ранее этот показатель составлял 20% для таких льготных видов ипотеки, как «семейная», «сельская», «дальневосточная», а также для работников сферы информационных технологий.

Также правительство России уравняло максимальный размер кредита в рамках этой программы для всех регионов, который теперь составляет шесть миллионов рублей.

Ранее в Госдуме назвали избыточной мерой выплаты семьям с детьми на погашение ипотеки.

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