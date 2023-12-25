Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава ЦБ рассказала о продажах валютной выручки до 100%

Глава ЦБ Набиуллина: продажи валютной выручки экспортерами могут достичь 100%

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

По результатам ноября, доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%. Об этом заявила председатель Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

В октябре ЦБ РФ указывал, что экспортеры продали 91% валютной выручки.

Набиуллина отметила, что в настоящее время наблюдается увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут составить даже около 100% выручки. Подобные показатели были зафиксированы в марте 2023 года - 98%, согласно статистике Банка России. Однако после этого доля чистых продаж снижалась из-за сокращения поступлений от экспорта нефти и ослабления рубля, а затем снова начала расти осенью из-за повышения цен на нефть и введения указа о обязательной продаже валютной выручки. Например, в октябре прошлого года доля чистых продаж валюты экспортерами превысила 100% и составила 107%.

По словам Набиуллиной, на рост доли продаж валюты экспортерами влияет несколько факторов, и невозможно точно определить влияние каждого из них. Во-первых, это повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, которое отражается на продажах с некоторой задержкой.

Во-вторых, роль сыграли разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Например, компании ЛУКОЙЛ и «Фосагро» объявили о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2023 года.
Третьим фактором роста продаж валютной выручки является то, что некоторые экспортеры начали брать валютные кредиты из-за высоких ставок по рублевым кредитам и затем продавать полученную валюту для оплаты своих расходов в рублях.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами