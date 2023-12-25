Глава ЦБ рассказала о продажах валютной выручки до 100%

По результатам ноября, доля чистых продаж валютной выручки экспортерами может приблизиться к 100%. Об этом заявила председатель Центрального банка России (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина в интервью РБК.

В октябре ЦБ РФ указывал, что экспортеры продали 91% валютной выручки.

Набиуллина отметила, что в настоящее время наблюдается увеличение продаж валюты экспортерами. В ноябре чистые продажи валюты экспортерами могут составить даже около 100% выручки. Подобные показатели были зафиксированы в марте 2023 года - 98%, согласно статистике Банка России. Однако после этого доля чистых продаж снижалась из-за сокращения поступлений от экспорта нефти и ослабления рубля, а затем снова начала расти осенью из-за повышения цен на нефть и введения указа о обязательной продаже валютной выручки. Например, в октябре прошлого года доля чистых продаж валюты экспортерами превысила 100% и составила 107%.

По словам Набиуллиной, на рост доли продаж валюты экспортерами влияет несколько факторов, и невозможно точно определить влияние каждого из них. Во-первых, это повышение цен на нефть в предыдущие месяцы, которое отражается на продажах с некоторой задержкой.

Во-вторых, роль сыграли разовые факторы, связанные с конвертацией валюты для выплаты дивидендов. Например, компании ЛУКОЙЛ и «Фосагро» объявили о выплате промежуточных дивидендов за девять месяцев 2023 года.

Третьим фактором роста продаж валютной выручки является то, что некоторые экспортеры начали брать валютные кредиты из-за высоких ставок по рублевым кредитам и затем продавать полученную валюту для оплаты своих расходов в рублях.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.