Стала известна страна с самым дешевым новогодним блюдом

Венгрия стала страной с самым дешевым новогодним блюдом, а Япония — с самым дорогим. Об этом пишет РИА Новости, осведомившись у корреспондентской сети о цене новогодних блюд в разных странах.

В Венгрии порция новогодней фаршированной капусты — аналога голубцов стоит $2,5. В составе множество ингредиентов: свиная рулька, сало, свиной жир, капуста, рис и другие. При этом в Венгрии весь праздничный стол за исключением главного блюда будет стоить около $78.

Самым дорогим новогодним блюдом стала японская гречневая лапша с бульоном и обжаренными креветками, овощами, грибами и рыбой. Ее порция обойдется примерно в $10,8.

Ранее чат-бот с искусственным интеллектом Google Bard составил список лучших блюд для рождественского и новогоднего ужина. В список вошли клюквенный соус, запеченная индейка, соус из бульона, запеченные овощи, булочки, пюре из картошки, свиные сосиски в беконе, запеканка из зеленой фасоли и зимние специи, такие как корица и бадьян.

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