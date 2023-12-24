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Путин разрешил выкупить акции компаний РФ у французского финансового конгломерата

Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции «ВТБ» и Газпрома

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Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает Росбанку приобрести акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний у французского финансового конгломерата Societe Generale. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Распоряжение «О специальном решении о совершении сделок публичным акционерным общество Росбанк» подписано в соответствии с указом президента о применение специальных мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Societe Generale в 2023 году прекратил свою деятельность в России. В середине апреля 2022 года он первым из крупных европейских финансовых групп объявил об уходе с российского рынка в связи с международными санкциями против Москвы. Доля SG в Росбанке тогда досталась местной компании «Интеррос», принадлежащей бизнесмену Владимиру Потанину.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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