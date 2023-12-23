Финансист рассказал, кому сперва предложат программу долгосрочных сбережений

Целевой аудиторией программы долгосрочных сбережений, которая заработает в России с 1 января 2024 года, будет массовый сегмент, для которого 36 тыс. рублей в год – значимая сумма на пенсионные накопления. А также те, кому осталось несколько лет до наступления пенсионного возраста. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

По его словам, программу долгосрочных сбережений (ПДС) можно считать альтернативой программе государственного софинансирования будущих пенсий, существовавшей до 2015 года.

«При последней формируются пенсионные накопления за счет добровольных отчислений, которые удваивались государством. При этом, если рассматривать ПДС как долгосрочный инвестиционный инструмент, он выглядит менее интересно, чем индивидуальный инвестиционный счет ИИС-3, из-за необходимости «замораживать» средства на 15 лет, если ранее женщине не исполнится 55 лет, а мужчине — 60 лет. Даже с учетом того, что ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан — до 36 тыс. рублей в год», — пояснил Миронюк.

Он призвал учитывать, что негосударственные пенсионные фонды используют крайне консервативные инвестиционные стратегии, доходность которых сопоставима с величиной инфляции по Росстату.

То есть около 7% годовых.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске новой программы долгосрочных сбережений граждан 10 июля этого года. Стать участником программы можно с 18 лет. Всем желающим необходимо заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом, а после уплачивать сберегательные взносы. Государство будет софинансировать программу в определенных пропорциях. Выплаты по договору можно оформить не только на себя, но и в пользу других людей.

6 декабря Госдума приняла закон о введении в России долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС-3). Предполагается, что они будут открываться у брокера сроком на 5 лет, а потом этот период будет постепенно увеличен до 10 лет. По ИИС-3 можно будет получать льготы до 52 тыс. рублей в год.

Ранее Путин назвал желаемый объем привлечения денег россиян в долгосрочные сбережения.