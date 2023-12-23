Сенатор-республиканец назвал «сомнительные» расходы США

Сенатор США Рэнд Пол (республиканец, от штата Кентукки) опубликовал доклад, согласно которому правительство Соединенных Штатов потратило в 2023 году около $900 млрд из средств налогоплательщиков на сомнительные статьи расходов. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению сенатора, большая часть «неразумных» трат ($659 млрд) приходится на процентные выплаты по государственному долгу США. Рэнд указал, что американский госдолг вырос в 2023 году на $4 трлн и составляет $34 млрд. Согласно его докладу, $236 млрд также было выплачено американской администрацией в качестве грантов «не тем людям, в неверном объеме или на ошибочных основаниях».

«На фоне того, как конгресс тратит средства на поощрение своих любимых индустрий и проектов, связанных с домашними животными, американские налогоплательщики вынуждены оплачивать это за счет рекордно высокой инфляции и ужасающих процентных ставок», — указал законодатель.

Согласно докладу Пола, около $33,2 млн было потрачено Национальными институтами здравоохранения США, входящими в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб, на содержание в штате Южная Каролина обезьян, предназначенных для проведения научных экспериментов. Около $6 млн Агентство США по международному развитию (USAID) потратило на развитие туристических проектов в Египте.

До этого Пол заявлял, что конфликты на Украине и в Израиле рискуют «обанкротить» Соединенные Штаты и подорвать национальную безопасность страны.

В октябре сенатор-республиканец высказывал мнение, что президент США Джо Байден пытается скрыть масштабы коррупции на Украине.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.