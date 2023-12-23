Аналитик дал пять советов россиянам, решившим купить акции в 2024 году

Новичкам, которые хотят купить акции в 2024 году, следует прежде всего учиться. Сразу большие суммы на брокерский счет лучше не вносить. Об этом «Газете.Ru» рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он дал еще четыре совета начинающим инвесторам.

«Первый совет — повысить уровень своих знаний. В интернете огромное количество курсов, в том числе бесплатных, которые позволяют познакомиться поближе с рынком ценных бумаг, анализом акций отдельных компаний и секторов. Это позволит избежать типичных ошибок, которые допускают множество начинающих инвесторов», — сказал Карпунин.

Второй совет — выбирать для покупки ликвидные голубые фишки. Это акции крупнейших и наиболее стабильных компаний — например, Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла». Такие бумаги дешевле, чем акции второго-третьего эшелона, и их легче продать.

Третий совет — следовать за очевидными для всех драйверами.

«Сейчас рынок частного инвестора — их доля в обороте акций составляет до 80%. Нужно выбирать те бумаги, где может быть высокий спрос по понятным и простым причинам. Как правило, это акции с высокими ожидаемыми дивидендами (не разовыми) — частные инвесторы предъявляют на них высокий спрос», — пояснил Карпунин.

Четвертый совет — покупать акции после редомициляции, то есть после процедуры перерегистрации выпускающей бумаги компании в другой стране.

«В первые дни торгов локальных акций после перерегистрации возможны сильные волны распродаж. Это может приводить к избыточным неоправданным просадкам. Такие моменты интересны для покупок», — отметил эксперт.

В заключение Карпунин рекомендовал обратить внимание на акции «Северстали» и ММК, потому что они могут вернуться к выплате дивидендов (процент от прибыли) акционерам, что поднимет стоимость бумаг компаний.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, когда покупать валюту.