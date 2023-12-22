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Вице-премьер РФ заявил о победе России и Белоруссии над санкциями

Вице-премьер РФ Оверчук: Россия и Белоруссия справились с санкциями

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Белоруссия заканчивают 2023 год с высокими макроэкономическими показателями, несмотря на санкционное давление Запада. Его слова на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства России и Белоруссии передает ТАСС.

Как указал Оверчук, в России по итогам года ожидается рост ВВП не менее 3,5%. В Белоруссии, по его словам, рост за 11 месяцев составил 3,8%.

Вице-премьер также обратил внимание, что эти показатели гораздо выше, чем в Европе, которая ввела против обеих стран санкции.

21 декабря газета «Известия» писала, что отечественные ученые пришли к выводу, что Россия легче перенесла удар западных санкций из-за так называемой «ловушки большой страны».

До этого министр финансов России Антон Силуанов спрогнозировал рост доходов российского бюджета в 2023-2024 годах.

13 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики провалилась.

Ранее в Китае оценили влияние санкций на торговлю с РФ.

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