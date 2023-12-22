Раскрыто незавидное будущее Hyperloop

Компания-разработчик сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop One закрывается. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что компания уволила большую часть своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. На начало 2022 года в Hyperloop One работали более 200 человек.

Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Работникам, которым было поручено контролировать продажу активов, сказали, что их работа закончится 31 декабря.

Компания была основана в 2014 году, за это время она построила небольшой испытательный трек рядом с Лас-Вегасом, где в 2020 году провела испытания с пассажирами.

В феврале также сообщалось, что проект главы Tesla Илона Маска по созданию высокоскоростной транспортной системы Hyperloop находится под угрозой закрытия из-за отсутствия должного финансирования и ослабления общественного интереса к теме.

Ранее Китай провел успешный запуск нового вида транспорта, который позволит перевозить пассажиров и грузы со скоростью до 1000 км/ч.