Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Раскрыто незавидное будущее Hyperloop

Bloomberg: компания Hyperloop One закрывается

close
100%
Virgin Hyperloop/Reuters

Компания-разработчик сверхскоростного вакуумного поезда Hyperloop One закрывается. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Отмечается, что компания уволила большую часть своих сотрудников и пытается продать оставшиеся активы, включая испытательный полигон и оборудование. На начало 2022 года в Hyperloop One работали более 200 человек.

Компания также закрыла свой офис в Лос-Анджелесе. Работникам, которым было поручено контролировать продажу активов, сказали, что их работа закончится 31 декабря.

Компания была основана в 2014 году, за это время она построила небольшой испытательный трек рядом с Лас-Вегасом, где в 2020 году провела испытания с пассажирами.

В феврале также сообщалось, что проект главы Tesla Илона Маска по созданию высокоскоростной транспортной системы Hyperloop находится под угрозой закрытия из-за отсутствия должного финансирования и ослабления общественного интереса к теме.

Ранее Китай провел успешный запуск нового вида транспорта, который позволит перевозить пассажиров и грузы со скоростью до 1000 км/ч.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами