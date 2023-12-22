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В Белом доме заявили о намерении усилить санкции против России

Белый дом: Байден хочет подписать указ об усилении финансовых санкций против РФ

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Антон Денисов/РИА Новости

Президент США Джо Байден намерен подписать указ об усилении санкций против России в финансовой сфере. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Уточняется, что указ будет сосредоточен на финансовых посредниках РФ.

«Практически каждому банку по всему миру дан выбор между тем, продолжать ли продавать товары российскому военно-промышленному комплексу, или быть связанными с финансовой системой США», — сообщили в Белом доме.

В США выразили уверенность в том, что финансовые организации не хотят делать выбор в пользу сотрудничества с РФ из-за того, что экономика Штатов больше и их валюта используется по всему миру.

20 декабря США обновили список антироссийских санкций.

Согласно информации Минфина, под ограничения подпали специализирующиеся на перевозках нефти гонконгские компании Bellatrix Energy и Covart Energy, а также зарегистрированные в Объединенных Арабских Эмиратах компании — SUN Ship Management, занимающаяся судоходством, и Voliton DMCC, торгующая сырьевыми товарами, нефтехимией и углеводородами.

Ранее попавший под санкции миллиардер Авен заявил, что не знает, как выжить в Лондоне.

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