Хакерская атака на «Киевстар» разрушила 40% инфраструктуры компании

Случившаяся 12 декабря кибератака на крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар» вывела из строя порядка 40% оборудования и инфраструктуры компании. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна».

«Наибольший удар был по виртуальному слою сети. Было уничтожено много серверов, было затерто множество данных. База данных клиентов была полностью стерта. Это не профили клиентов, это внутренние профили, помогающие системе», — рассказал президент компании Александр Комаров.

Целями хакерской атаки Комаров назвал разрушение инфраструктуры мобильной связи и стремление «посеять хаос».

12 декабря хакеры атаковали украинскую сеть связи «Киевстар».

Глава «Киевстара» Комаров обвинил в случившемся Россию.

20 декабря абоненты оператора «Киевстар» вновь пожаловались, что мобильная связь снова пропала.

Ранее в «Киевстаре» заявили, что знают о новых проблемах со связью на Украине.