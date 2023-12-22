В США обратили внимание на возврат морской торговли к путям XVIII века

Из-за проблем с передвижением кораблей по Суэцкому и Панамскому каналам судоходные компании возвращаются на торговые пути XVIII века. Об это сообщает Bloomberg.

«Проблемы, возникающие на маршрутах, на которые приходится почти 20% торговли, вынуждают мировой торговый флот совершать огромные обходные маневры, увеличивая счета за фрахт и повышая акции судоходных компаний», — говорится в публикации.

По данным издания, в настоящий момент около 180 контейнеровозов направились в обход Африки или были остановлены в ожидании инструкций, чтобы избежать нападений хуситов в Красном море. Ожидается, что к ним присоединятся сотни других кораблей.

При этом в Панаме уже несколько недель продолжаются диверсии, поскольку низкий из-за засухи уровень воды ограничивает количество рейсов через Панамский канал.

Такое изменение маршрутов движения судов затронет буквально все товары, от игрушек и автозапчастей до нефти и газа. В декабре стоимость перевозки стандартного 40-футового контейнера по морю из Азии в Европу уже выросла на 41%, и это, возможно, не предел.

«Все суда, которые отклоняются от Суэцкого канала (…) прибудут в порты с опозданием как минимум на неделю или две», — напоминает Bloomberg.

19 декабря стало известно, что хуситы намерены атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

20 декабря Евросоюз поддержал военную операцию США в Красном море.

Ранее в ХАМАС назвали коалицию по охране судов в Красном море соучастниками войны.