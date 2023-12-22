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Курс доллара вырос до 92,35 рубля

Курс доллара на Мосбирже вырос на 20 копеек, до 92,35 рубля

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Алексей Майшев/РИА Новости

Курс доллара на открытии торгов в пятницу растет на 20 копеек, до 92,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня в свою очередь вырос на 1 копейку, до 12,86 рубля.

По евро сделок в начале торгов не было.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов прогнозировал, что в конце года у россиян растет спрос на валюту, из-за чего на рубль оказывается давление. Помимо этого, по его словам, на рубль влияют колебания котировок нефти и сезонное увеличение бюджетных расходов. Однако в ближайшие дни курс рубля избежит резкого ослабления, если не случится форс-мажоров.

21 декабря курс евро на торгах Мосбиржи превысил 101 рубль впервые с 20 октября. В моменте он достигал 101,7 рубля. Доллар тоже обновил рекорд на отметке 92,8 рубля впервые с 7 декабря. Почему так резко подорожали валюты, когда наиболее удачный момент для их продажи и что будет с курсами до конца 2023 года — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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