«Почте России» могут найти средства для обновления отделений в глубинке

Правительство обсудит бюджетные инвестиции для «Почты России» для обновления отделений в труднодоступных местностях, в том числе — в сельской местности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Правительство предполагает внести изменения во взносе в уставный капитал «Почты России» в 2024 году — модернизацию необходимо провести в 773 объектах почтовой связи, чтобы они находились в нормативном состоянии.

Всего на балансе «Почты России» находится около 38 тыс. отделений по всей России. При этом объем средств, которые предлагается предоставить предприятию, не приводится.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что правительство после аудита «Почты России» многое узнало о ситуации в компании.

Матвиенко говорила о нарастающих финансовых проблемах «Почты России» и не исключала нарушений, требующих вмешательства правоохранителей.

Ранее у «Почты России» нашли миллиардные убытки.