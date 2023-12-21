Новатэк заявил о форс-мажоре

Крупнейший в России производитель сжиженного природного газа Новатэк уведомил клиентов о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок СПГ с проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства Reuters, соответствующие письма получили китайские компании Shenergy Group и Zheijang Energy, а также испанская энергетическая корпорация Repsol.

Представители Новатэка пока не прокомментировали эту информацию. Напомним, ранее запуск производства СПГ на «Арктик СПГ-2» планировался на конец 2022 — начало 2023 года. Проектная мощность предприятия составляет 19,8 млн тонн в год.

Уведомления последовали после того, как в ноябре США расширили санкции в отношении проекта и внесли его в «черный список». В результате этого иностранные инвесторы, в том числе французская TotalEnergies и японские партнеры, приостановили финансирование строительства.

Помимо Новатэка в проекте участвуют китайские CNPC и CNOOC, а также японский консорциум Mitsui и JOGMEC. Общая стоимость «Арктик СПГ-2» оценивается в $21,3 млрд.

До этого были названы последствия санкций США против «Арктик СПГ-2».

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