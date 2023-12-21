Матвиенко не видит оснований для роста налоговой нагрузки

Вопрос изменения шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас не обсуждается. Об этом заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии палаты 21 декабря, передает «Парламентская Газета».

«Насколько я могу судить и знаю, Правительство не собирается повышать налоговую нагрузку на бизнес», — сказала председатель СФ.

Когда компании чувствуют стабильность и уверены, что правила не меняются, они активнее развиваются, считает сенатор. Благодаря этому российская экономика в 2023 году может вырасти на 3,5%, несмотря на рецессию в других странах, добавила Матвиенко.

До этого заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что антироссийские санкции ЕС только стимулировали подъем ВВП РФ. Так, во втором квартале он вырос на 7,8% после роста на 5,5% в январе-марте.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов рассказал об адаптации российского бизнеса.