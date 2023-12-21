Иностранцы перестают инвестировать в Китай

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в экономику Китая в январе-ноябре 2023 года снизились на 10% в годовом выражении. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минторга КНР.

По данным ведомства объем иностранных инвестиций в страну достиг достиг 1,04 трлн юаней ($146 млрд). Сильнее всего упали ПИИ в сферу услуг — на 15,9%. В производственной отрасли спад составил 2,1%. Но в высокотехнологичный сектор поступило на 1,8% больше инвестиций по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

При этом с начала 2023 года в Китае было открыто на 36,2% больше иностранных предприятий, чем годом ранее — 48 тысяч. А по итогам всего прошлого года приток ПИИ вырос на 6,3%.

До этого телеканал CNN сообщил о серьезной проблеме дефляции в Китае. Экономическая активность ослабевает из-за кризиса на рынке недвижимости и низкого спроса. Розничные продажи в ноябре снизились на 1,9%, по словам Ларри Ху из Macquarie Group Ltd. Рост, зафиксированный китайской статистикой, связан с ограничениями из-за пандемии коронавируса снятыми только год назад.

В середине декабря власти КНР утвердили приоритеты для восстановления экономики

Ранее Россия сократила вложения в госдолг США