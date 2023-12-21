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Матвиенко рассказала о результатах аудита «Почты России»

Матвиенко: аудит показал кабмину много нового о «Почте России»

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

Правительство после аудита «Почты России» многое узнало о ситуации в компании. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова спикера Совфеда Валентину Матвиенко.

«Кабмин открыл для себя много интересного. Мы договорились, что после аудита будет выработана финансово-экономическая модель, чтобы с 2024 года работа «Почты России» была стабильной», — сообщила Матвиенко.

Ранее Матвиенко говорила о нарастающих финансовых проблемах «Почты России» и не исключала нарушений, требующих вмешательства правоохранителей.

Глава «Почты России» Михаил Волков отмечал, что компания сократила убытки от операционной деятельности, но положение остается напряженным. Более 27 тыс. отделений убыточны из-за удаленного расположения.

До этого правительство планировало обязать маркетплейсы уплачивать инфраструктурный платеж в пользу «Почты России» для финансирования ведомства. Но данное нововведение встретило сопротивление со стороны крупных представителей рынка.

Ранее у «Почты России» нашли миллиардные убытки.

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