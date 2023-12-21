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В России запустили новый сервис для онлайн-покупок

Альфа-Банк запустил сервис для доставки и покупок с кэшбэком

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Depositphotos

Клиенты Альфа-Банка смогут совершать покупки с кэшбэком от 10% и оформлять доставку в приложении банка с помощью нового сервиса Альфа-Маркет, сообщает пресс-служба банка.

На данный момент клиенты могут выбирать из более чем 20 категорий, а оплатить товары можно любой картой банка.

«Онлайн-бизнес в России ежегодно растет — как минимум на 25%. Такая тенденция только сохранится. Людям удобно покупать онлайн, а еще удобнее покупать там, где сосредоточены деньги, кэшбэк и скидки — в приложении банка», — отметил руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-Банка Дмитрий Соколов.

По его словам, сейчас спросом пользуются предложения с высоким кэшбэком.

«Мы видим колоссальный буст заказов после специальных предложений с высоким кэшбэком на популярные тревел-направления — Дубай, Грузию, причем возвращаем кэшбэк без ограничений по сумме билета. Такой же принцип и на Альфа-Маркет: если, например, вы приобретете ноутбук за 100 тыс. рублей, мы вернем вам 10 тыс.», — добавил он.

Ранее стало известно, что мобильное приложение Альфа-Банка заняло первое место в рейтинге Markswebb.

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