В МИД РФ заявили о готовности к расширению поставок зерна в Тунис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Тунис заинтересован в расширении поставок зерна из РФ, и Москва к этому готова. Его слова передает ТАСС.

18 декабря Лавров заявил, что сельское хозяйство в России успешно развивается, но с оговорками, о которых известно. Министр выразил уверенность в том, что необходимые меры по данному вопросу будут быстро приняты.

До этого замдиректора департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Ольга Полозюкова сообщила, что экспорт зерна из России на 4 декабря 2023 года составил 62,5 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Полозюкова напомнила, что в России действует режим квотирования экспорта зерна. Квота на вывоз зерна за рубеж с 15 февраля по 30 июня 2024 года установлена в объеме 24 млн тонн.

Ранее Минсельхоз сообщил о незаинтересованности РФ в продлении зерновой сделки.