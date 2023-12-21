Курс доллара поднялся выше 91 рубля

Стоимость доллара по отношению к национальной валюте поднялась выше 91 рубля на торгах утром 21 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

По данным на 07:00 мск, доллар подрос до 91,1875 рубля (+0,25%) — впервые с 11 декабря. Впрочем, уже к 07:05 мск курс американской валюты снизился до 90,87 рубля (–0,10%).

Параллельно снижался и курс китайского юаня — до 12,712 рубля (–0,24%). При этом евро остался на привычном уровне: торги колебались около отметки в 99,66 рубля.

16 декабря аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил «Газете.Ru», что курс доллара на текущей неделе будет колебаться возле отметки в 90 рублей. По словам эксперта, на стоимость валюты сильно влияют спад цен на нефть, сезонный спрос на иностранную валюту и повышенные расходы бюджета.

При этом Буйволов полагает, что в первом квартале 2024 года ожидается укрепление рубля по отношению к доллару: проявится эффект от повышения ключевой ставки ЦБ.

Ранее в Центробанке оценили возможность рецессии в российской экономике.