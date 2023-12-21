Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара поднялся выше 91 рубля

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 91 рубля

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Стоимость доллара по отношению к национальной валюте поднялась выше 91 рубля на торгах утром 21 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

По данным на 07:00 мск, доллар подрос до 91,1875 рубля (+0,25%) — впервые с 11 декабря. Впрочем, уже к 07:05 мск курс американской валюты снизился до 90,87 рубля (–0,10%).

Параллельно снижался и курс китайского юаня — до 12,712 рубля (–0,24%). При этом евро остался на привычном уровне: торги колебались около отметки в 99,66 рубля.

16 декабря аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов заявил «Газете.Ru», что курс доллара на текущей неделе будет колебаться возле отметки в 90 рублей. По словам эксперта, на стоимость валюты сильно влияют спад цен на нефть, сезонный спрос на иностранную валюту и повышенные расходы бюджета.

При этом Буйволов полагает, что в первом квартале 2024 года ожидается укрепление рубля по отношению к доллару: проявится эффект от повышения ключевой ставки ЦБ.

Ранее в Центробанке оценили возможность рецессии в российской экономике.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами