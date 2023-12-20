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В России подорожали яйца кур

Росстат: куриные яйца в России подорожали на 4,6% за неделю

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Константин Михальчевский/РИА Новости

За период с 12 по 18 декабря 2023 года куриные яйца в России подорожали на 4,6%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Выросли цены: на яйца куриные — на 4,6%», — указывается в отчете.

По статистике ведомства, в 46 российских регионах зафиксирован рост стоимости яиц на 0,1–5,0%, в 36 регионах — на 5,1–14,4%. Снижение стоимости яиц зарегистрировано в Тульской области и Чукотке — цены упали на 3,5% и 0,2% соответственно. В Ханты-Мансийском автономном округе цены на указанную продукцию не поменялись.

По данным службы, за отчетный период поднялись цены на куриные яйца (4,6%), плодоовощную продукцию (2,1%), туалетную бумагу (0,6%). В то же время упала стоимость куриного мяса (0,6%), сахара (0,5%), гречки (0,3%) и авиаперелетов экономклассом (1,3%).

Перед этим Росстат сообщил, что недельная инфляция в России снизилась до 0,18 % в сравнении с 0,2% аналогичным периодом ранее.

Ранее в правительстве РФ выразили надежду на скорое снижение цен на яйца.

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