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Apple поможет устранить последствия землетрясения в Китае

Тим Кук: Apple поможет в устранении последствий землетрясения в Китае

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Stephen Lam/Reuters

Американская компания Apple поможет устранить последствия землетрясения на северо-западе Китая. Об этом генеральный директор Apple Тим Кук написал на китайском и английском языках в своем аккаунте в соцсети Weibo.

«Землетрясение в Ганьсу и его последствия поистине разрушительны. В Apple мы думаем обо всех, кто пострадал, и выделим средства на оказание помощи и восстановление на местах», — поделился глава корпорации.

В понедельник, 18 декабря, в 18:59 мск на северо-западе Китая в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2.

В результате были повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая выделили провинции Ганьсу 200 млн юаней (около $28 млн).

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия готова помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.

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