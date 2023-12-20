Apple поможет устранить последствия землетрясения в Китае

Американская компания Apple поможет устранить последствия землетрясения на северо-западе Китая. Об этом генеральный директор Apple Тим Кук написал на китайском и английском языках в своем аккаунте в соцсети Weibo.

«Землетрясение в Ганьсу и его последствия поистине разрушительны. В Apple мы думаем обо всех, кто пострадал, и выделим средства на оказание помощи и восстановление на местах», — поделился глава корпорации.

В понедельник, 18 декабря, в 18:59 мск на северо-западе Китая в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа провинции Ганьсу произошло землетрясение магнитудой 6,2.

В результате были повреждены некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.

Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями Китая выделили провинции Ганьсу 200 млн юаней (около $28 млн).

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Россия готова помочь Китаю в ликвидации последствий землетрясения.

Ранее в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,6.